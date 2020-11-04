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Футболистки «Минска» успешно стартовали в квалификации женской Лиги чемпионов

04 ноября 2020 15:49
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Новости Беларуси. Женская футбольная команда «Минск» с победы стартовала в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Футболистки «Минска» успешно стартовали в квалификации женской Лиги чемпионов-1

«Горожанки» разгромили гостей из латвийской РФШ. На 18-й минуте счет открыла Кубичная. Ее успех развили одноклубницы уже во второй половине матча и оба раза с пенальти. Точными 11-метровыми отметились Шматко и Акаба.  

Итоговый счет – 3:0 в пользу «Минска», который проходит во второй раунд квалификации турнира.  

# Футбол Беларуси # Ксения Кубичная # Фотофакт

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