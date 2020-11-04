Футболистки «Минска» успешно стартовали в квалификации женской Лиги чемпионов

Новости Беларуси. Женская футбольная команда «Минск» с победы стартовала в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Горожанки» разгромили гостей из латвийской РФШ. На 18-й минуте счет открыла Кубичная. Ее успех развили одноклубницы уже во второй половине матча и оба раза с пенальти. Точными 11-метровыми отметились Шматко и Акаба.