Баскетбольный клуб «Цмокі» обыграл французский «Шоле» – 82:75

Минчане ранее были на карантине. А после него лишь раз выходили на площадку. И проявили себя не лучшим образом, крупно уступив «Зелена-Гуре» в единой лиге ВТБ. Впрочем, нынешнего оппонента также не пощадил COVID – переболели наставник и шестеро игроков.