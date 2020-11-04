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Баскетбольный клуб «Цмокі» обыграл французский «Шоле» – 82:75

04 ноября 2020 20:18
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Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Цмокі» провел первый домашний матч в новом сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В рамках группового этапа Лиги чемпионов «драконы» принимали гостей из французского «Шоле».

Баскетбольный клуб «Цмокі» обыграл французский «Шоле» – 82:75-1

Минчане ранее были на карантине. А после него лишь раз выходили на площадку. И проявили себя не лучшим образом, крупно уступив «Зелена-Гуре» в единой лиге ВТБ. Впрочем, нынешнего оппонента также не пощадил COVID – переболели наставник и шестеро игроков.

Баскетбольный клуб «Цмокі» обыграл французский «Шоле» – 82:75-4

Следует отметить, что нынешняя игра была для «Цмоков» первой в истории в групповом этапе Лиги чемпионов.

# Баскетбол # Фотофакт

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