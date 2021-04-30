Лучшего игрока выбирали сами спортсмены. Кто получил именные награды на закрытии хоккейного сезона в Минске

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею впервые прошла официальная церемония закрытия сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт» Лучших определяли в 25 номинациях. Кто удостоился наград и что интересного было на вручении, расскажет Наталья Федорцова.

Наталья Федорцова, корреспондент:

7 апреля в Гомеле минская «Юность» стала десятикратным чемпионом Беларуси. Однако по ходу сезона проявляли себя хоккеисты не только из столичной команды. И сегодня они удостоились персональных наград. Имена победителей организаторы держали в тайне до момента чествования. Интригой были названия восьми из 25 номинаций. А на подготовку хоккейного «Оскара» ушло более года. Идея создания такой церемонии появилась еще в 2020-м.

Андрей Башко, спортивный директор Федерации хоккея Беларуси:

В целом такие мероприятия существуют во всем мире. В этом году мы решили сделать в таком классном формате, чтобы это было интересно и для ребят, и для зрителей наших, для болельщиков тоже. Лучших в каждой категории выбирали специалисты, которые как никто понимают специфику номинации. Так, лучшего хоккеиста, которым стал нападающий «Гомеля» Герман Нестеров, определяли сами игроки.

Герман Нестеров, нападающий ХК «Гомель»:

Очень волнительно было, спасибо большое, что проголосовали за меня мои же соперники. Любая награда ценная, конечно, это не Кубок, но все равно очень приятно. Лучшим молодым игроком стал нападающий «Металлурга» Виталий Пинчук. В этом сезоне 19-летний форвард дебютировал на уровне КХЛ и национальной сборной. Вместе с ним за звание лучшего боролись Евгений Оксентюк и Александр Суворов.

Виталий Пинчук, нападающий ХК «Металлург»:

Это показатель того, что, можно сказать, победил батл этот между Сашей и мной. Это было с самого начала сезона, мы знали, что у нас будет такое соперничество между собой и оно наоборот как бы подстрекало: смотришь, оп, Саша забил где-то, надо, значит, тоже активизироваться и забивать.