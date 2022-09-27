Илья Ивашко обыграл шведского теннисиста Микаэля Имера на турнире в Болгарии

Белорусский теннисист Илья Ивашко с победы стартовал на турнире категории 250 в Болгарии. В 1/16 финала наш земляк встречался с представителем Швеции Микаэлем Имером, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок выдался напряженным и неуступчивым, но все же в трехсетовом противостоянии именно Ивашко оказался сильнее – 7:6, 4:6, 7:5. Встреча длилась 3 часа 23 минуты. В борьбе за выход в четвертьфинал Илья Ивашко встретится с болгарским теннисистом, 23-й ракеткой мира Григором Димитровым.