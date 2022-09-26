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Что обсуждали Виктор Лукашенко и Олег Кожемяко во время встречи во Владивостоке?

26 сентября 2022 20:01
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Новости Беларуси. Приморский край заинтересован в опыте Беларуси в развитии спортивной инфраструктуры. Об этом заявил губернатор дальневосточного региона Олег Кожемяко во время рабочей встречи во Владивостоке с Президентом НОК Беларуси Виктором Лукашенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Что обсуждали Виктор Лукашенко и Олег Кожемяко во время встречи во Владивостоке?-1

Стороны обсудили сотрудничество в спортивной сфере, отметив значительные позитивные изменения за последние два года. Олег Кожемяко поблагодарил белорусскую сторону за возможность командам и спортсменам Приморья проходить сборы в Беларуси. В частности, этой возможностью воспользовался «Адмирал». Виктор Лукашенко отметил, что некоторые белорусские атлеты проходили в Приморье сборы перед Олимпиадой в Токио, что положительно отразилось на результатах. Президент НОК Беларуси и глава Приморского края также подчеркнули важность активного взаимодействия в экономике и спорте для динамичного развития отношений в Союзном государстве.

# Государственная политика # Виктор Лукашенко # Олег Кожемяко # Фотофакт

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