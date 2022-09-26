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Определился чемпион Минской области по футболу

26 сентября 2022 20:24
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Новости Беларуси. Победителем чемпионата Минской области по футболу стала команда «Жодино-Южное». В финальном матче жодинские футболисты выиграли у «Виктории» из Марьиной Горки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Определился чемпион Минской области по футболу-1

Финальный поединок в полной мере оправдал надежды болельщиков. Игра получилась динамичной и драматичной. Счет во втором тайме открыла «Виктория» – отличился Денис Голоцуков. Жодинцы не сдавались, боролись до последнего и использовали свой шанс. На 82-й минуте Илья Манаенков сравнял счет в поединке. А на последней минуте матча он же забил решающий гол и оформил волевую викторию команды из Жодино.

Определился чемпион Минской области по футболу-4

Виталий Мурашко, главный тренер ФК «Жодино-Южное»:
В принципе, было отлично, думаю, болельщикам понравилось. Пропустили достаточно нелепый гол, точнее, гол был нормальный, но ситуация была нелепая. В целом я считаю, что по игре все достаточно заслуженно было. Мы уже и так в плей-офф, мы уже и так в числе сеяных. Обе команды были. Определился чемпион области. Хорошо, конечно, выигрывать, эту лучше, чем проигрывать. Поэтому здорово, что мы сегодня победили.

Определился чемпион Минской области по футболу-7

Сергей Дубоенко, главный тренер ФК «Виктория»:
Сыграли две друг друга достойные команды. Понятно, что команде соперников на последней минуте больше повезло, добыли победу – 2:1. Бывает, главное, что мы вышли в 1/16 и будем дальше бороться.

Определился чемпион Минской области по футболу-10

Тем временем в столичном Доме футбола прошла жеребьевка 1/8 финала раунда плей-офф чемпионата Беларуси среди команд второй лиги. На данной стадии турнира победитель чемпионата Минской области «Жодино-Южное» встретится с «Новой Припятью» из Ольшан. Соперником «Виктории» из Марьиной Горки станет витебский «Газовик».

# Футбол Беларуси # Виталий Мурашко # Сергей Дубоенко # Денис Голоцуков # Илья Манаенков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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