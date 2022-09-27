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Четвёртая победа подряд. Хоккеисты белорусского «Динамо-Шинник» обыграли «СКА-Карелия»

27 сентября 2022 11:26
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Хоккеисты «Динамо-Шинника» провели очередной матч в рамках регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги. В соперниках значилась команда «СКА-Карелия», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Четвёртая победа подряд. Хоккеисты белорусского «Динамо-Шинник» обыграли «СКА-Карелия»-1

Напомним, до этого дружины встречались в воскресенье и белорусы не оставили оппоненту шанса, забросив восемь шайб. В поединке 26 сентября динамовцы вновь были сильнее – 3:0. В составе «Динамо» голами отметились Даниил Сотишвили, Егор Севко и Егор Игнатенко. Отметим, это четвертая победа команды Андрея Михалева подряд. В следующем матче наша дружина примет «Крылья Советов». Встреча пройдет 4 октября.

# Хоккей # Андрей Михалев # Даниил Сотишвили # Егор Севко # Егор Игнатенко # Фотофакт

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