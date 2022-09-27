Четвёртая победа подряд. Хоккеисты белорусского «Динамо-Шинник» обыграли «СКА-Карелия»

Напомним, до этого дружины встречались в воскресенье и белорусы не оставили оппоненту шанса, забросив восемь шайб. В поединке 26 сентября динамовцы вновь были сильнее – 3:0. В составе «Динамо» голами отметились Даниил Сотишвили, Егор Севко и Егор Игнатенко. Отметим, это четвертая победа команды Андрея Михалева подряд. В следующем матче наша дружина примет «Крылья Советов». Встреча пройдет 4 октября.