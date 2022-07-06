Прямой эфир

Егор Герасимов вернулся на корт и выиграл первый же матч. Соперником был бразилец Декамп

06 июля 2022 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Егор Герасимов выиграл первый матч после возвращения на корт, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Случилось это на турнире категории челенджер в Португалии.

Егор Герасимов вернулся на корт и выиграл первый же матч. Соперником был бразилец Декамп-1

В дебютном противостоянии, хоть и не без труда, но был повержен Габриэль Декамп. Вопреки раскладу, а фаворитский статус был у нашего земляка, первый сет остался за бразильцем – 7:6. И это при том, что в мировом рейтинге Герасимов находится на почти 200 позиций выше.

Стартовая неудача не надломила нашего спортсмена. Он потихоньку нащупал нужный ритм действий и забрал вторую партию – 6:4. Ну а в решающем сете просто разгромил соперника – 6:1. Таким образом, наш земляк вышел в 1/8 финала.  

# Теннис # Егор Герасимов # Габриэль Декамп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Стараться, чтобы с самого низа у нас была конкуренция». Прокопенко посетил «Кубок дружбы» для молодёжи
05 июля 2022 20:34

«Стараться, чтобы с самого низа у нас была конкуренция». Прокопенко посетил «Кубок дружбы» для молодёжи

«Российская Федерация и Республика Беларусь объединили лидеров». Барауля о конкуренции на Кубке Леднёва
05 июля 2022 20:34

«Российская Федерация и Республика Беларусь объединили лидеров». Барауля о конкуренции на Кубке Леднёва

«Мы корректировали процесс из-за погоды». Какие сложности ожидали белорусских спортсменок на Кубке Леднёва?
05 июля 2022 20:33

«Мы корректировали процесс из-за погоды». Какие сложности ожидали белорусских спортсменок на Кубке Леднёва?