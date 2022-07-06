Егор Герасимов вернулся на корт и выиграл первый же матч. Соперником был бразилец Декамп

Новости Беларуси. Егор Герасимов выиграл первый матч после возвращения на корт, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Случилось это на турнире категории челенджер в Португалии.

В дебютном противостоянии, хоть и не без труда, но был повержен Габриэль Декамп. Вопреки раскладу, а фаворитский статус был у нашего земляка, первый сет остался за бразильцем – 7:6. И это при том, что в мировом рейтинге Герасимов находится на почти 200 позиций выше.

Стартовая неудача не надломила нашего спортсмена. Он потихоньку нащупал нужный ритм действий и забрал вторую партию – 6:4. Ну а в решающем сете просто разгромил соперника – 6:1. Таким образом, наш земляк вышел в 1/8 финала.