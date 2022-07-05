Прямой эфир

«Стараться, чтобы с самого низа у нас была конкуренция». Прокопенко посетил «Кубок дружбы» для молодёжи

05 июля 2022 20:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске стартовал третий этап международного турнира по современному пятиборью «Кубок имени Павла Леднева». Участие в нем принимают топовые спортсмены из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Стараться, чтобы с самого низа у нас была конкуренция». Прокопенко посетил «Кубок дружбы» для молодёжи-1

Почему корректировали тренировки в первый день соревнований? Подробности здесь.

В рамках форума функционеры предоставят возможность испытать свои силы и ближайшему резерву. Подготовка подрастающего поколения спортсменов – это крайне важная задача. Именно по этой причине специально для юниоров было решено организовать отдельный старт – «Кубок дружбы», где молодежь сможет показать себя.

«Стараться, чтобы с самого низа у нас была конкуренция». Прокопенко посетил «Кубок дружбы» для молодёжи-4

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:
Эти соревнования у нас для наших юношей до 19, до 17 лет. Я считаю, что это очень важная категория, на которую нужно обращать внимание, на которую мы должны смотреть – на детей. И стараться, чтобы с самого низа у нас была конкуренция.

Продолжатся соревнования 6 июля. В борьбу вступят мужчины. Девушки же проведут финальные поединки в фехтовании. Третий этап «Кубка Леднева» – предпоследний. В решающей стадии, которая состоится в Москве, участие примут 72 сильнейших атлета. По 36 мужчин и женщин.

«Российская Федерация и Республика Беларусь объединили лидеров». Барауля о конкуренции на Кубке Леднева. Читайте здесь.

# Спортивные соревнования # Михаил Прокопенко # Артем Шукалович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Российская Федерация и Республика Беларусь объединили лидеров». Барауля о конкуренции на Кубке Леднёва
05 июля 2022 20:34

«Российская Федерация и Республика Беларусь объединили лидеров». Барауля о конкуренции на Кубке Леднёва

«Мы корректировали процесс из-за погоды». Какие сложности ожидали белорусских спортсменок на Кубке Леднёва?
05 июля 2022 20:33

«Мы корректировали процесс из-за погоды». Какие сложности ожидали белорусских спортсменок на Кубке Леднёва?

Бронза и золото. На чемпионате России по тяжёлой атлетике белоруски завоевали 2 медали
05 июля 2022 19:05

Бронза и золото. На чемпионате России по тяжёлой атлетике белоруски завоевали 2 медали