Представители спортивной общественности почтили память погибших в годы Великой Отечественной

В канун праздника Великой Победы представители белорусской спортивной общественности, а также руководители отрасли почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Известные атлеты и функционеры возложили цветы к мемориальному комплексу «Масюковщина». Безмолвие, но огромная благодарность тем, кто отстоял Победу, читались в каждом взгляде присутствующих. Ребята, которые сегодня сделали выбор в пользу спорта, свято чтят историю. И те, кто сложил свои головы во имя нашего будущего, будут всегда ярким примером для спортсменов, как высшего звена, так и молодежи, отметил министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук.

Сергей Ковальчук, министр спорта Беларуси:

Всегда, всю жизнь, сколько мы будем жить, помнить о том, что сделали эти люди во благо нашего мирного неба, во благо нашей жизни.

Спортсмены – это те люди, которые представляют интересы нашего государства на международной арене, люди, которые сегодня в первых рядах защищают интересы этого государства. Очень важно, что сегодня Международный олимпийский комитет принял такое мудрое, взвешенное, правильное решение, но за этим решением должны последовать шаги федерации, где наши спортсмены будут достойно представлять интересы нашего государства. И я думаю, мы будем побеждать там, где мы сможем это сделать качественно и уверенно.

Национальный олимпийский комитет приветствует решение МОК в отношении наших спортсменов.

Благодаря подвигу наших предков сегодня мы живем под мирным небом, а атлеты выходят на ратный бой на спортивных аренах, прославляя Родину и сохраняя память поколений.