Мария Василевич на забеге Beauty Run 2020: Собрались самые красивые девушки, которые не боятся проявить свою силу духа

Новости Беларуси. В честь Международного женского дня в Минске состоялся самый женственный забег в году Beauty Run 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В старте приняли участие 5 тысяч бегуний из 85 городов Беларуси, России, Украины, Венгрии, Израиля и Швеции.