Мария Василевич на забеге Beauty Run 2020: Собрались самые красивые девушки, которые не боятся проявить свою силу духа

Новости Беларуси. В честь Международного женского дня в Минске состоялся самый женственный забег в году Beauty Run 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В старте приняли участие 5 тысяч бегуний из 85 городов Беларуси, России, Украины, Венгрии, Израиля и Швеции.
Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня получилось очень хорошее праздничное утро, когда собрались самые красивые, самые смелые девушки, которые не боятся проявить свою силу духа, характер, и с улыбкой, с легкостью преодолевают эту дистанцию.
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