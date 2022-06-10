Прямой эфир

Игра оказалась тяжёлой. Арина Соболенко обыграла соперницу из Бельгии и вышла в полуфинал турнира в Нидерландах

10 июня 2022 14:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира категории 250 в Нидерландах. Правда, сделала это с колоссальными психологическими и физическими затратами, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Игра оказалась тяжёлой. Арина Соболенко обыграла соперницу из Бельгии и вышла в полуфинал турнира в Нидерландах-1

Соперницей белоруски по одной четвертой была представительница Бельгии Элисон ван Эйтванк, которая занимает 46-е место в мировой классификации.

Игра оказалась тяжёлой. Арина Соболенко обыграла соперницу из Бельгии и вышла в полуфинал турнира в Нидерландах-4

В первом сете Соболенко выглядела уверенно и не оставила шансов своей визави. 6:3 в пользу нашей теннисистки и, казалось, что исход встречи предрешен. Но на старте второй партии Арина потеряла нить игры и после многочисленных ошибок уступила – 3:6. Третий сет стал настоящим испытанием для обеих спортсменок. Девушки шли вровень, и никто не хотел уступать. В итоге оппонентки доигрались до тай-брейка. И лишь здесь класс Соболенко проявился. Наша теннисистка сходу ушла в отрыв – 4:1, соперница нагнала – 5:6, но в итоге победа все же досталась более мастеровитой Соболенко – 7:3.  

# Теннис # Арина Соболенко # Элисон ван Эйтванк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский гандболист забросил решающий мяч на последней секунде и вырвал победу у команды из Китая
09 июня 2022 20:10

Белорусский гандболист забросил решающий мяч на последней секунде и вырвал победу у команды из Китая

Легкоатлетический турнир «Мы разам» стартовал в Минске. Подводим итоги первого дня
09 июня 2022 18:56

Легкоатлетический турнир «Мы разам» стартовал в Минске. Подводим итоги первого дня

Минское «Динамо» набирает новичков к сезону в КХЛ. Кем уже пополнилась команда?
09 июня 2022 18:19

Минское «Динамо» набирает новичков к сезону в КХЛ. Кем уже пополнилась команда?