Игра оказалась тяжёлой. Арина Соболенко обыграла соперницу из Бельгии и вышла в полуфинал турнира в Нидерландах

В первом сете Соболенко выглядела уверенно и не оставила шансов своей визави. 6:3 в пользу нашей теннисистки и, казалось, что исход встречи предрешен. Но на старте второй партии Арина потеряла нить игры и после многочисленных ошибок уступила – 3:6. Третий сет стал настоящим испытанием для обеих спортсменок. Девушки шли вровень, и никто не хотел уступать. В итоге оппонентки доигрались до тай-брейка. И лишь здесь класс Соболенко проявился. Наша теннисистка сходу ушла в отрыв – 4:1, соперница нагнала – 5:6, но в итоге победа все же досталась более мастеровитой Соболенко – 7:3.