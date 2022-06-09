Белорусский гандболист забросил решающий мяч на последней секунде и вырвал победу у команды из Китая

Новости Беларуси. Победа за секунду. Юношеская сборная Беларуси по гандболу одержала волевую викторию над командой из Китая в товарищеском матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружина, составленная из игроков до 18 лет, заставила изрядно понервничать и болельщиков, и своего наставника. Большую часть времени соперники шли вровень. Ближе к середине второго отрезка нашим парням удалось оторваться на 2 мяча. Но нервной концовки избежать не удалось. Имея +1, хозяева забросить не сумели. Азиаты умчались в контратаку и ее реализовали. На ответ у белорусов оставалось пару секунд, и они с блеском воспользовались своим шансом.