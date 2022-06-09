Минское «Динамо» набирает новичков к сезону в КХЛ. Кем уже пополнилась команда?

Один из них 22-летний Михаил Шалагин. К слову, он задрафтован «Тампой» из НХЛ. Но в минувшем сезоне выступал всего лишь в высшей хоккейной лиге России. В ВХЛ форвард провел 42 матча, в которых заработал 32 результативных балла. Всего же в турнире за плечами исполнителя 93 дуэли и показатель полезности +11. Контракт заключен на 2 сезона и носит двусторонний характер.