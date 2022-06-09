Минское «Динамо» набирает новичков к сезону в КХЛ. Кем уже пополнилась команда?

Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо-Минск» продолжает усиленно формировать состав к новому сезону в КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Достигнута договоренность о подписании контрактов с двумя новичками.
Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо-Минск» продолжает усиленно формировать состав к новому сезону в КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Достигнута договоренность о подписании контрактов с двумя новичками.
Один из них 22-летний Михаил Шалагин. К слову, он задрафтован «Тампой» из НХЛ. Но в минувшем сезоне выступал всего лишь в высшей хоккейной лиге России. В ВХЛ форвард провел 42 матча, в которых заработал 32 результативных балла. Всего же в турнире за плечами исполнителя 93 дуэли и показатель полезности +11. Контракт заключен на 2 сезона и носит двусторонний характер.
Второе приобретение – Шон Лалонд. Канадский возрастной защитник до недавнего времени представлял один из финских клубов. Всего он выходил на лед в 37 играх и заработал 13 очков. Показатель полезности составил +1. В карьере игрока также выступления в командах из КХЛ, НХЛ и чемпионата Германии.