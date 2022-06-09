Легкоатлетический турнир «Мы разам» стартовал в Минске. Подводим итоги первого дня

Данный старт входит в программу Белорусской легкоатлетической лиги – состязаний, которые состоят из 13 этапов и призваны помочь нашим спортсменам сохранить боевую форму, поддержать соревновательный уровень. Позади уже четыре этапа. Пятый принимают две площадки. Соревнования в метании молота, диска и копья, а также толкании ядра проходят на базе центра олимпийской подготовки. Все остальные виды программы представлены на стадионе «Динамо».

Игорь Сиводедов, гостренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике:

Больше всего нас, конечно, интересуют дисциплины, в которых наши спортсмены выступают и конкурируют на ровне на официальных международных соревнованиях с лидерами мировой легкой атлетики. Прежде всего, это прыжки в высоту у мужчин, прыжки с шестом у женщин, толкание ядра, барьерный бег у женщин. Ну и метательные дисциплины: копье у мужчин и женщин. И другие дисциплины, где у нас есть лидеры. Лидеры серьезные, которые борются всегда за самые высокие места на чемпионатах мира и Европы.