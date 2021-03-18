Игорь Шуневич о «Динамо-Минск»: ставим задачу сохранить порядка 70% из того состава, который был в этом сезоне

Игорь Шуневич, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:

Мы ставим задачу сохранить порядка 70 % из того состава, который был в этом сезоне. И квалификационные предложения соответствующим игрокам мы сделаем буквально в ближайшее время. Во всяком случае постараемся не повторить те ошибки, которые были у нас при комплектовании команды в предыдущие сезоны.

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