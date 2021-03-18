Игорь Шуневич о «Динамо-Минск»: ставим задачу сохранить порядка 70% из того состава, который был в этом сезоне

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» подвело итоги прошедшего сезона. Мероприятие прошло в нынче актуальном формате онлайн пресс-конференции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В течение часа на вопросы журналистов отвечали главный тренер команды Крэйг Вудкрофт, его помощник Михаил Грабовский, генеральный менеджер «Динамо» Андрей Парфимович и генеральный директор «зубров» Игорь Шуневич.
Представители клуба поделились ощущениями по итогам сезона, а также рассказали о планах команды на следующий год.
Игорь Шуневич, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:
Мы ставим задачу сохранить порядка 70 % из того состава, который был в этом сезоне. И квалификационные предложения соответствующим игрокам мы сделаем буквально в ближайшее время. Во всяком случае постараемся не повторить те ошибки, которые были у нас при комплектовании команды в предыдущие сезоны.
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В минувшем сезоне минское «Динамо» впервые за четыре года вышло в плей-офф КХЛ. В первом раунде «зубры» были биты питерским СКА.