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Игорь Шуневич о «Динамо-Минск»: ставим задачу сохранить порядка 70% из того состава, который был в этом сезоне

18 марта 2021 21:05
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» подвело итоги прошедшего сезона. Мероприятие прошло в нынче актуальном формате онлайн пресс-конференции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В течение часа на вопросы журналистов отвечали главный тренер команды Крэйг Вудкрофт, его помощник Михаил Грабовский, генеральный менеджер «Динамо» Андрей Парфимович и генеральный директор «зубров» Игорь Шуневич.

Игорь Шуневич о «Динамо-Минск»: ставим задачу сохранить порядка 70% из того состава, который был в этом сезоне-1

Представители клуба поделились ощущениями по итогам сезона, а также рассказали о планах команды на следующий год.

Игорь Шуневич о «Динамо-Минск»: ставим задачу сохранить порядка 70% из того состава, который был в этом сезоне-4

Игорь Шуневич, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:
Мы ставим задачу сохранить порядка 70 % из того состава, который был в этом сезоне. И квалификационные предложения соответствующим игрокам мы сделаем буквально в ближайшее время. Во всяком случае постараемся не повторить те ошибки, которые были у нас при комплектовании команды в предыдущие сезоны.

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Игорь Шуневич о «Динамо-Минск»: ставим задачу сохранить порядка 70% из того состава, который был в этом сезоне-7

В минувшем сезоне минское «Динамо» впервые за четыре года вышло в плей-офф КХЛ. В первом раунде «зубры» были биты питерским СКА.

# Хоккей Беларуси # Игорь Шуневич # Крэйг Вудкрофт # Михаил Грабовский # Фотофакт

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