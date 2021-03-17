В Раубичах прошёл спринт ЧБ по биатлону. Золото у Дарьи Кудаевой

Новости Беларуси. В Раубичах 17 марта стартовал чемпионат Беларуси по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Титул и награды оспаривают преимущественно молодые и перспективные спортсмены, то есть ближайший резерв отечественного биатлона.

Открывала соревновательную программу гонка спринт. У женщин на дистанции 7,5 километров не было равных Дарье Кудаевой из Витебска. Девушка единожды допустила промах, но все же финишировала первой. Серебро у минчанки Алины Пильчук, замкнула призовую тройку представительница Витебска Юлия Ковалевская.

Дарья Кудаева, чемпионка Беларуси по биатлону в спринте:

Хотелось отстреляться чисто, но ничего. Гонкой довольна, выложилась на столько, на сколько могла. В принципе, я довольна.

У мужчин на 10-километровой дистанции победа досталась Егору Казаринову. В нынешнем чемпионате традиционной после спринта гонки преследования не состоится. Участники разыграют награды в масс-старте 18 марта.