Прямой эфир

В Раубичах прошёл спринт ЧБ по биатлону. Золото у Дарьи Кудаевой

17 марта 2021 20:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Раубичах 17 марта стартовал чемпионат Беларуси по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Титул и награды оспаривают преимущественно молодые и перспективные спортсмены, то есть ближайший резерв отечественного биатлона.

Юрий Альберс на открытии ЧБ по биатлону: «Мы немножко расширили состав национальной команды»

В Раубичах прошёл спринт ЧБ по биатлону. Золото у Дарьи Кудаевой-1

Открывала соревновательную программу гонка спринт. У женщин на дистанции 7,5 километров не было равных Дарье Кудаевой из Витебска. Девушка единожды допустила промах, но все же финишировала первой. Серебро у минчанки Алины Пильчук, замкнула призовую тройку представительница Витебска Юлия Ковалевская.

В Раубичах прошёл спринт ЧБ по биатлону. Золото у Дарьи Кудаевой-4

Дарья Кудаева, чемпионка Беларуси по биатлону в спринте:
Хотелось отстреляться чисто, но ничего. Гонкой довольна, выложилась на столько, на сколько могла. В принципе, я довольна.

У мужчин на 10-километровой дистанции победа досталась Егору Казаринову. В нынешнем чемпионате традиционной после спринта гонки преследования не состоится. Участники разыграют награды в масс-старте 18 марта.

# Биатлон # Дарья Кудаева # Алина Пильчук # Юлия Ковалевская # Егор Казаринов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
17 марта 2021 19:57

Теннис. Морозова и Саснович вышли в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге

ЧБ по волейболу. «Шахтёр» обыграл «Легион», в финале он встретится со «Строителем»
17 марта 2021 19:53

ЧБ по волейболу. «Шахтёр» обыграл «Легион», в финале он встретится со «Строителем»

В полуфинале экстралиги «Шахтёр» вничью сыграл с «Гомелем»
17 марта 2021 19:45

В полуфинале экстралиги «Шахтёр» вничью сыграл с «Гомелем»