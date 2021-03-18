Максим Недосеков: сезон закончен зимний, всё надо начинать заново. Сейчас мне хочется больше конкуренции

Новости Беларуси. Белорусские легкоатлеты активно готовятся к главному старту четырехлетия. О подводке к Олимпиаде и планах на игры в Токио рассказал Максим Недосеков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские легкоатлеты активно готовятся к главному старту четырехлетия. О подводке к Олимпиаде и планах на игры в Токио рассказал Максим Недосеков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2021 году Недосекову покорилась высота в 2 метра 37 сантиметров – это лучший результат сезона в мире, а также национальный рекорд. Теперь белорус, возглавляющий мировой рейтинг, приступает к последнему этапу подготовки к Олимпийским играм.
Максим Недосеков, чемпион Европы по легкой атлетике (прыжки в высоту в помещении):
Даже если поставили сорок бы, я бы все равно прыгнул эту высоту, было бы соперничество. Тут просто было для команды.
Любой спортсмен рассчитывает на олимпийское золото. У меня есть хороший результат, у меня есть медали, которые доказывают, что на определенных стартах я могу выложиться и доказать, что я могу прыгать высоко.
Сейчас мне хочется больше конкуренции. Эта конкуренция будет заводить на более высокие результаты не только меня, а тех же спортсменов, которые будут соперничать со мной – как и я буду соперничать с ними.
Сезон закончен зимний, все надо начинать заново. Теперь все заново. У меня нет такого результата, у меня заново результат ноль.
В будущую среду, 24 марта, Недосеков отправится на учебно-тренировочный сбор в Кисловодск. Более полное интервью с атлетом смотрите в воскресенье, 21 марта, в итоговой программе «Неделя».