Юрий Альберс на открытии ЧБ по биатлону: «Мы немножко расширили состав национальной команды»

Новости Беларуси. В Раубичах 17 марта стартовал чемпионат Беларуси по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Раубичах 17 марта стартовал чемпионат Беларуси по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Титул и награды оспаривают преимущественно молодые и перспективные спортсмены, то есть ближайший резерв отечественного биатлона.
В Раубичах прошёл спринт ЧБ по биатлону. Золото у Дарьи Кудаевой
Юрий Альберс, государственный тренер Республики Беларусь по биатлону:
Погодные условия нам позволяют в этом году проводить в такие сроки соревнования. Действительно, национальная команда находится сейчас на заключительном этапе Кубка мира. Здесь у нас стартуют молодые спортсмены. У нас расширяется квота – уже можно об этом говорить – на Кубках мира, поэтому мы немножко расширили состав национальной команды.