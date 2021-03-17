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Юрий Альберс на открытии ЧБ по биатлону: «Мы немножко расширили состав национальной команды»

17 марта 2021 20:46
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Новости Беларуси. В Раубичах 17 марта стартовал чемпионат Беларуси по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юрий Альберс на открытии ЧБ по биатлону: «Мы немножко расширили состав национальной команды»-1

Титул и награды оспаривают преимущественно молодые и перспективные спортсмены, то есть ближайший резерв отечественного биатлона.

В Раубичах прошёл спринт ЧБ по биатлону. Золото у Дарьи Кудаевой

Юрий Альберс на открытии ЧБ по биатлону: «Мы немножко расширили состав национальной команды»-4

Юрий Альберс, государственный тренер Республики Беларусь по биатлону:
Погодные условия нам позволяют в этом году проводить в такие сроки соревнования. Действительно, национальная команда находится сейчас на заключительном этапе Кубка мира. Здесь у нас стартуют молодые спортсмены. У нас расширяется квота – уже можно об этом говорить – на Кубках мира, поэтому мы немножко расширили состав национальной команды.

# Биатлон # Юрий Альберс # Фотофакт

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