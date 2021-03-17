Юрий Альберс на открытии ЧБ по биатлону: «Мы немножко расширили состав национальной команды»

Юрий Альберс, государственный тренер Республики Беларусь по биатлону:

Погодные условия нам позволяют в этом году проводить в такие сроки соревнования. Действительно, национальная команда находится сейчас на заключительном этапе Кубка мира. Здесь у нас стартуют молодые спортсмены. У нас расширяется квота – уже можно об этом говорить – на Кубках мира, поэтому мы немножко расширили состав национальной команды.