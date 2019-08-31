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Игорь Брикун о победе «Юности» над «Лозанной» в ЛЧ: «Интересно против них играть»

31 августа 2019 20:31
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Новости Беларуси. Минская «Юность» провела первый матч на групповом этапе нового розыгрыша хоккейной Лиги чемпионов. Команда Михаила Захарова на льду «Чижовка-Арены» принимала швейцарскую «Лозанну», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Открыли счет минчане – в начале третьего периода отличился Кашкар.

Почувствовали, что швейцарский хоккей более быстрый и агрессивный. «Юность» выиграла у «Лозанны» в хоккейной ЛЧ

Игорь Брикун о победе «Юности» над «Лозанной» в ЛЧ: «Интересно против них играть»-1

А когда Цыганов удвоил преимущество «Юности», показалось, что гостям уже не спастись. Тем не менее, швейцарцы сумели перевести игру в овертайм, где решающий удар нанесла «Юность». На 3-й минуте дополнительного времени победу минскому клубу принес бросок Антонова. 3:2 в пользу «Юности».

Игорь Брикун о победе «Юности» над «Лозанной» в ЛЧ: «Интересно против них играть»-4

Игорь Брикун, вратарь ХК «Юность»:
Европейская команда. Такие же, как в прошлом году, мы играли. Хоккеисты хорошие. Интересно против них играть.

1 сентября «Юность» проведет второй матч Лиги чемпионов. На «Чижовка-Арену» пожалует чешский «Тршинец», который в первом туре уступил финским «Пеликанс» – 0:1.

Игорь Брикун о победе «Юности» над «Лозанной» в ЛЧ: «Интересно против них играть»-7

# Хоккей Беларуси # Игорь Брикун # Фотофакт

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