Игорь Брикун о победе «Юности» над «Лозанной» в ЛЧ: «Интересно против них играть»

Новости Беларуси. Минская «Юность» провела первый матч на групповом этапе нового розыгрыша хоккейной Лиги чемпионов. Команда Михаила Захарова на льду «Чижовка-Арены» принимала швейцарскую «Лозанну», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Открыли счет минчане – в начале третьего периода отличился Кашкар.

А когда Цыганов удвоил преимущество «Юности», показалось, что гостям уже не спастись. Тем не менее, швейцарцы сумели перевести игру в овертайм, где решающий удар нанесла «Юность». На 3-й минуте дополнительного времени победу минскому клубу принес бросок Антонова. 3:2 в пользу «Юности».

Игорь Брикун, вратарь ХК «Юность»:

Европейская команда. Такие же, как в прошлом году, мы играли. Хоккеисты хорошие. Интересно против них играть.

1 сентября «Юность» проведет второй матч Лиги чемпионов. На «Чижовка-Арену» пожалует чешский «Тршинец», который в первом туре уступил финским «Пеликанс» – 0:1.