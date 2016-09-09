Новости Беларуси. Тем временем из состава белорусской сборной на Паралимпиаде исключили еще одного участника команды, имя которого Международный паралимпийский комитет не называет. Свое решение представители структуры аргументируют тем, что проведение политических акций во время Игр не допустимо.

На открытии стартов в знак солидарности с российскими спортсменами, которых в этом году лишили права участия в Паралимпийских играх, один из представителей белорусской делегации нес российский флаг, что тут же вызвало большой резонанс.

Паралимпийскую сборную поддерживают известные спортсмены Беларуси и России, а также простые граждане. Тема остается главным ньюсмейкером и сегодня. Ее активно обсуждают на радио, телевидении и на интернет-форумах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пользователь markomat:

«Большой поступок настоящих друзей!»

Пользователь Natiko N:

«До слёз тронул этот поступок, какие сильные, честные, гордые люди, преклоняюсь перед ними.. Спасибо, Беларусь!!!»

Пользователь Smesh:

«Братьям славянам ещё раз огромное спасибо за Рио и не только. Расія і Беларусь непераможныя, таму што за намі праўда. Вялікі дзякуй».

Пользователь Gold Scooter:

«Белорусы, вы уже победили, какими бы ни были итоги. Ваш поступок - это все те спортивные принципы, на которых и должно базироваться любое спортивное состязание. Ваш поступок - это есть наглядная работа принципа о том, что спорт должен сближать. Это поддержка, дружба, сострадание. Вы - олицетворение спорта и всех его фундаментальных основ».