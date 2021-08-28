Сборная Беларуси по волейболу стала победителем турнира «Мемориал Платонова»

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по волейболу – победитель международного товарищеского турнира, который завершился в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финальном матче подопечные Бекши были сильнее участника российской Суперлиги – клуба «Белогорье». Наши парни взяли первый и второй сеты – 25:21 и 25:23, позволили себе расслабиться – 23:25, но в итоге дожали оппонента – 25:21.

Таким образом, белорусы на выезде показали стопроцентный результат. Данный старт тренерскому штабу был необходим для плодотворной подготовки к чемпионату Европы, куда наша сборная отправится совсем скоро.