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Сборная Беларуси по волейболу стала победителем турнира «Мемориал Платонова»

28 августа 2021 17:41
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по волейболу – победитель международного товарищеского турнира, который завершился в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по волейболу стала победителем турнира «Мемориал Платонова»-1

В финальном матче подопечные Бекши были сильнее участника российской Суперлиги – клуба «Белогорье». Наши парни взяли первый и второй сеты – 25:21 и 25:23, позволили себе расслабиться – 23:25, но в итоге дожали оппонента – 25:21.

Таким образом, белорусы на выезде показали стопроцентный результат. Данный старт тренерскому штабу был необходим для плодотворной подготовки к чемпионату Европы, куда наша сборная отправится совсем скоро.

# Волейбол # Виктор Бекша # Фотофакт

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