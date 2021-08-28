Хоккей. «Неман» выиграл турнир памяти Дубко

Хозяева состязаний в финальном противостоянии не заметили «Лиду». По истечении 60 минут игры на табло горели цифры 6:2. В рядах победителей шайбы забрасывали Боярчук, Ремезов, Фурса, Крыскин, Пищальников и Стрелковский.

Этот турнир тренерские штабы всех участвовавших дружин рассматривали как последнюю проверку сил перед стартом чемпионата Беларуси. Многомесячный марафон начнется во вторник, 31 августа, тремя противостояниями. В центральном будут играть финалисты минувшего розыгрыша – «Юность» и «Гомель».