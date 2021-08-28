Пенальти на 62-й минуте. Итоги матча между «Торпедо» и «Гомелем»

Новости Беларуси. Матчем между жодинским «Торпедо» и «Гомелем» открылась соревновательная программа второго дня 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на то, что автозаводцы играли дома, хозяйничали на поле как раз гости. Они постоянно нагнетали атмосферу у неприятельских ворот. И одна атака принесла плоды. Правда, не сразу. На 62-й минуте пенальти реализовал Соловей.

Таким образом, «Торпедо» терпит поражение уже в третьем противостоянии кряду. Накануне же брестский «Рух» был минимально сильнее действующего лидера – солигорского «Шахтера». Для «горняков» эта осечка стала первой в чемпионате.