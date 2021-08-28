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Пенальти на 62-й минуте. Итоги матча между «Торпедо» и «Гомелем»

28 августа 2021 17:48
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Новости Беларуси. Матчем между жодинским «Торпедо» и «Гомелем» открылась соревновательная программа второго дня 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пенальти на 62-й минуте. Итоги матча между «Торпедо» и «Гомелем»-1

Несмотря на то, что автозаводцы играли дома, хозяйничали на поле как раз гости. Они постоянно нагнетали атмосферу у неприятельских ворот. И одна атака принесла плоды. Правда, не сразу. На 62-й минуте пенальти реализовал Соловей.

Пенальти на 62-й минуте. Итоги матча между «Торпедо» и «Гомелем»-4

Таким образом, «Торпедо» терпит поражение уже в третьем противостоянии кряду. Накануне же брестский «Рух» был минимально сильнее действующего лидера – солигорского «Шахтера». Для «горняков» эта осечка стала первой в чемпионате.

Пенальти на 62-й минуте. Итоги матча между «Торпедо» и «Гомелем»-7

Теперь борисовский БАТЭ может сравняться с фаворитом по количеству баллов. Но нужно помнить, что «Шахтер» имеет два матча в запасе.

# Футбол Беларуси # Андрей Соловей # Фотофакт

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