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Игорь Бокий стал 13-кратным чемпионом Паралимпийских игр. У Беларуси снова золото

26 августа 2021 10:51
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Новости Беларуси. Очередной триумф Игоря Бокия. Белорусский пловец уже в 13-й раз стал паралимпийским чемпионом. В медальной копилке нашей страны снова золото, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бокий стал 13-кратным чемпионом Паралимпийских игр. У Беларуси снова золото-1

На дистанции 100 метров на спине в классе S13 Бокий смог совершить невероятное. Белорус со значительным отрывом прошел отрезок и записал на свой счет не только победу на Паралимпиаде, но и новый мировой и паралимпийский рекорд. Дистанцию Бокий прошел за 56, 38 секунды, улучшив предыдущий результат на 0,32.

Игорь Бокий стал 13-кратным чемпионом Паралимпийских игр. У Беларуси снова золото-4

Напомним, Игорь начал свое восхождение на олимп с Лондона-2012. Игры в Токио третьи в его спортивной карьере. В японской столице наш паралимпиец выступит еще в четырех дисциплинах. Поздравляем и желаем новых побед.

# Паралимпийские игры # Игорь Бокий # Фотофакт

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