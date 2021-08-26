Игорь Бокий стал 13-кратным чемпионом Паралимпийских игр. У Беларуси снова золото

Новости Беларуси. Очередной триумф Игоря Бокия. Белорусский пловец уже в 13-й раз стал паралимпийским чемпионом. В медальной копилке нашей страны снова золото, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На дистанции 100 метров на спине в классе S13 Бокий смог совершить невероятное. Белорус со значительным отрывом прошел отрезок и записал на свой счет не только победу на Паралимпиаде, но и новый мировой и паралимпийский рекорд. Дистанцию Бокий прошел за 56, 38 секунды, улучшив предыдущий результат на 0,32.