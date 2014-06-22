Игорь Акинфеев будет защищать ворота России в матче с Бельгией 22 июня

ЧМ-2014 по футболу. 22 июня ворота сборной России в матче против Бельгии будет защищать Игорь Акинфеев. Об этом на официальной конференции заявил главный тренер сборной Фабио Капелло.

Фабио Капелло, главнй тренер сборной России:

Я определился уже после ошибки Акинфеева в первой игре. В том плане, что он останется, и я ни на секунду не думал о замене. Он — большой вратарь, один из лучших в мире.

Речь идет об ошибке, допущенной Акинфеевым в матче, который сборная России провела против команды Южной Кореи с ничейным счетом - 1:1.

В том, что пропущенный гол на совести голкипера, уверено все футбольное сообщество, но ни члены команды, ни специалисты Игоря не осуждают, говорят - великий вратарь!

Об Игоре Акинфееве подробнее читайте здесь!

Слова поддержки Игорю Акинфееву выразил также боксер и политик Николай Валуев (см. видео).

Николай Валуев, боксер, политик (Россия):

Хочу поддержать тебя. Знаю, что пропустил, но пропуск - это еще не большая ошибка. Я уверен, что в следующей игре это придаст тебе злости и ты защитишь наши ворота еще не раз! Желаю тебе удачи, все у тебя получится!

Матч в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира в квартете «Н» состоится 22 июня в 19.00 по белорусскому времени.

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