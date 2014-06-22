ЧМ-2014 по футболу. Футболист сборной Ганы раздавал деньги бедным на улицах Бразилии

Новости Бразилии. Салли Мунтари, полузащитник сборной Ганы в перерыве между матчами чемпионата мира, посетил бразильский город Масейо. Как сообщает местная пресса, футболист добился специального разрешения для того, чтобы отправиться в этот бразильский город.

В Масейо Салли Мунтари раздавал автографы, фотографировался с детьми и раздавал деньги местным жителям.

Напомним, в минувшую субботу сборная Ганы в Форталезе сыграла вничью с командой Германии (2:2) в матче группового этапа чемпионата мира. Стенограмму онлайн-трансляции смотрите здесь.

Джеймс Аппиа, главный тренер сборной Ганы:

Игра получилась очень хорошей. Против сборной Германии всегда тяжело играть, но мы сделали все, что в наших силах. У нас были хорошие шансы, однако если их не реализовывать в матче с таким соперником, то обязательно возникнут проблемы. Немецкая команда очень сильна, но я доверяю своим игрокам, поэтому мы не испугались, когда пропустили первыми. Ганцы знают, что всегда нужно бороться до самого конца. И после первого гола немцев я понимал, что мы будем биться и дальше.