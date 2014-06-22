Сборная Бельгии в Twitter пожелала удачи сопернику - команде России

ЧМ-2014 по футболу. В преддверии матча Бельгия - Россия «красные дьяволы» в официальном Твиттере своей сборной пожелали сопернику удачи и честной игры.

«Удачи, Россия! Надеемся, игра будет честной. Пусть победит сильнейший»

Примечательно, что запись сделана на русском языке, а не на международном английском или на официальных французском/немецком.

Команды встречаются 22 июня в 19.00 по белорусскому времени

В российской истории национальной команды Россия и Бельгия встречались 3 раза, но побед над сборной Бельгии одержано не было: 2 поражения и ничья.

На этот матч прогнозы букмекеров для команды Фабио Капелло также неутешительные.

Согласно котировкам британской конторы William Hill, коэффициент на победу сборной Бельгии равен 1,91, на успех россиян — 4,20, на ничью — 3,40. Наиболее вероятный исход матча - 1:0 в пользу бельгийцев. В тройке лидеров также ничья 1:1 и победа Бельгии 2:1.

После первого тура в группе «H» с 3-мя очками лидирует команда Бельгии, одолевшая Алжир. У России и Южной Кореи, сыгравших между собой вничью, по 1 баллу.

Чемпионат мира по футболу проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля.