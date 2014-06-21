2:2. Германия и Гана сыграли в ничью в матче группового этапа ЧМ-2014 по футболу. Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Германия-Гана» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Совсем скоро в матче второго тура группы «G» схлеснутся сборные Германии и Ганы! Мы проведём для вас текстовую трансляцию игры.

В первом туре Германия не оставила шансов португальцам, разгромив их 4:0. Гана же уступила команде США 1:2.

Состав сборной Германии: Нойер-Боатенг-Мертезакер-Хуммельс-Хёведес-Лам-Кроос-Хедира-Езил-Гетце-Мюллер.

Состав сборной Ганы: Дауда-Аффул-Менса-Бойе-Асамоа-Рабиу-Мунтари-Боатенг-Атсу-А. Айю-Гьян.

Европейцев с африканцами на поле стадиона в Форталезе рассудит местный, бразильский, арбитр Сандро Риччи.

Матч стартовал!

Сыграно больше пяти минут, ничего значимого пока на поле не наблюдается.

Первый момент создаёт Гана! Атсу отдал пас в центр немецкой штрафной Асамоа Гьяну, но тот пробил намного выше ворот.

Немцы запустили мяч в штрафную африканцев, к нему устремился Месут Езил, но голкипер сборной Ганы опередил его и забрал мяч.

Менса заблокировал удар Мюллера от границы штрафной после прекрасной атаки Бундестим!

Кристиан Атсу выстрелил издалека - Нойер надёжен.

После непродолжительного всплеска игра снова упокоилась.

Езил протащил мяч по правому флангу, отдал под удар Езилу, но тот ударил прямо по центру ворот - Дауда забрал мяч.

Боатенг, тот, который играет за сборную Ганы, нанёс удар по воротам Бундесманншафт издалека - очень куценьким он получился.

Езил отдавал мяч справа в центр штрафной на Мюллера, но африканские защитники помешали ему пробить из очень выгодной позиции.

Кроос пальнул с 30-ти метров - значительно выше перекладины.

Вновь правый фланг атаки работает у немцев! Марио Гётце ворвался в штрафную Ганы, но защитники выбили мяч за лицевую.

Мунтари зарядил свою пушку в сторону немецкой рамки! мяч летел по не самой простой траектории, но Нойера таким не проймёшь!

Гьян врывался в немецкую штрафную слева, но Нойер выбежал на встречу, сократив угол обстрела и заставив ганца ошибиться

Марио Гётце размял Дауду не самым хитрым ударом.

Провалился правый фланг ганской обороны, Мюллер прострелил оттуда во вратарскую, но...замкнуть некому, увы.

Гана отвечает прострелом Аффула справа, Нойер без проблем мяч забрал.

Звучит свисток об окончании первого тайма! Весьма равная игра, надо сказать!

Вот и второй тайм! Будем надеяться, что он, в отличие от первого, порадует нас забитыми мячами.

ГООООООЛ! ГЕРМАНИЯ ОТКРЫВАЕТ СЧЁТ!!!! МАРИО ГЁТЦЕ!

Гётце увенчал навес с правого фланга немецкой атаки точным ударом головой из зоны 11-метрового.

А результативную передачу Гётце отдавал Томас Мюллер!

НИЧЕГО СЕБЕ!!! ОТВЕТ ГАНЫ НЕ ЗАСТАВИЛ СЕБЯ ДОЛГО ЖДАТЬ!!!! ГООООЛ!!! 1:1!!!

Гана забивает почти точь-в-точь как и Германия парой минут ранее! Навес с правого фланга и замыкание головой Андре Айю!

ГООООООООООЛ! ГАНА!!! АСАМОА ГЬЯН! ФАНТАСТИКА!!!

Гьян убежал практически один на один с Нойером после классного паса из глубины и не оставил немецкому киперу шансов! 2:1!

Джордан Айю, который вышел на замену в начале второго тайма вместо Боатенга, угрожал воротам сборной Германии! Нойер на месте.

Швайнштайгер выходит на поле у Бундестим вместо Сами Хедиры.

ГООООЛ! КЛОЗЕ!!! 2:2!!! ВОТ ЭТО ВТОРОЙ ТАЙМ!!!

Немцы разыграли угловой, Хёведес чирканул по мячу головой и тот отскочил на ногу Клозе, который переправил его в сетку.

Швайнштрайгер исполнил перспективный штрафной. Но в гол он так и не воплотился.

Андре Айю ворвался в штрафную Германии справа, но нанёс какой-то странный удар...кипер Ганы завладел мячом без труда.

Квадво Асамоа спасает африканскую дружину! Он выбил мяч из-под ног Мюллера, который уже готов был расстрелять Дауду!

Месут Езил прострелил во вратарскую, ганский защитник выбивает мяч на угловой!

Дальний удар низом Джордана Айю! Нойер зафиксировал мячик в руках.

Клозе! Бьёт с 15-ти метров в ближний угол...чуть-чуть промазал!

Основное время матча уже подошло к концу, судья добавил ещё три минуты.

Основное время матча уже подошло к концу, судья добавил ещё три минуты.

В самом конце матча Мюллер столкнулся с Бойе и разбил себе лицо до крови. Неприятный эпизод.

Ну а матч между тем завершён! Достаточно неожиданный результат он принёс. Гана отбирает очки у фаворита группы «G»!