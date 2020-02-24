«Убрали суперглупые ошибки». Сборная Беларуси по баскетболу выиграла матч отбора на ЧМ

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу провела второй матч преквалификации к чемпионату мира. На домашнем паркете наша команда встречалась с Португалией, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Начало поединка не слишком задалось – белорусы завершили первую четверть со счетом 19:18 в свою пользу. К большому перерыву немного нарастили перевес, плюс пять. Зато потом хозяева доминировали на площадке. Итоговые цифры 72:56 в пользу сборной Беларуси.
Ростислав Вергун, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу:
Две команды боролись. В этой борьбе все-таки мы, наверное, при помощи болельщиков наших победили. Какие компоненты? Наверное, убрали уже суперглупые ошибки, в третьей четверти особенно, забили пару легких мячей. Однозначно большие наши доминировали в краске, реализовали преимущество в очки.
Для выхода в следующий раунд отбора необходимо занять первое или второе место в группе. Ближайший матч белорусы проведут 26 ноября дома против Албании.