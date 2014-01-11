I Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам прошел в Минске

Новости Беларуси. В Минске 11 января прошел I Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам. В числе обладателей почетных наград оказались 67 спортсменов. Каждому участнику турнира вручили сертификат за подписью Митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

Сборы от проведения турнира будут направлены на приобретение всего необходимого для интернатов, в которых воспитываются дети с особенностями развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Логвинов, начальник отдела по делам молодежи Минской епархии Белорусской православной церкви:

Фактически сегодня наши спортсмены, наши ребята, девушки показывали класс для проживающих в психоневрологических интернатах, за них сегодня сражались. Не за первое место, а именно за этих ребят, которым это так нужно. И поэтому все участники получили сертификат за подписью Митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси. С такими добрыми рождественским напутствиями и с его словами «Бог, да благословит доброе дело».

Эдуард Томильчик, председатель центральной районной организации Минска РОО «Белая Русь»:

Основная особенность проведения этого мероприятия – это то, что свои лучшие волевые качества спортсмены дарят именно детям с ограниченными способностями. Я думаю, что это благое дело, особенно сейчас, когда проходят рождественские праздники.