«Приехали ребята из Канады, Америки». Рассказываем, чем занимаются в хоккей-кэмпе на «Минск-Арене»

Для ребят организованы тренировки на льду и в зале, которые проходят под руководством тренерского штаба национальной сборной. Эта работа призвана помочь хоккеистам набрать оптимальные кондиции к старту клубного сезона.

Максим Глинский, участник тренировочного лагеря для кандидатов в хоккейную сборную Беларуси: Приехали ребята из Канады, Америки. У них есть чему поучиться. Тренеры все подсказывают. Отлично, что федерация устроила такой кэмп, чтобы мы могли развиваться.

Олег Пожиган, участник тренировочного лагеря для кандидатов в хоккейную сборную Беларуси:

Первая цель – это втянуться, подготовиться к предсезонке за этот кэмп, чтобы я пришел на предсезонку уже готовым, был в хорошей физической форме, вкатанный. Я не думаю, что за этот маленький промежуток времени я очень сильно добавлю, но выйти на тот уровень, который был в прошлом сезоне, хотя бы подтянуть, чтобы начинать предсезонку с качеством.

Такие кэмпы надо проводить и почаще, чтобы мы не искали сами, куда нам поехать за границу. Проводят на своем месте родные тренеры, федерация. Это всегда лучше.

Завершится тренировочный лагерь 13 июля.