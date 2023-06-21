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«Приехали ребята из Канады, Америки». Рассказываем, чем занимаются в хоккей-кэмпе на «Минск-Арене»

21 июня 2023 18:23
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Новости Беларуси. На базе «Минск-Арены» продолжается тренировочный лагерь развития для кандидатов в хоккейную сборную Беларуси. В кэмпе принимают участие около 40 спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Приехали ребята из Канады, Америки». Рассказываем, чем занимаются в хоккей-кэмпе на «Минск-Арене»-1

Для ребят организованы тренировки на льду и в зале, которые проходят под руководством тренерского штаба национальной сборной. Эта работа призвана помочь хоккеистам набрать оптимальные кондиции к старту клубного сезона.

«Приехали ребята из Канады, Америки». Рассказываем, чем занимаются в хоккей-кэмпе на «Минск-Арене»-4

Максим Глинский, участник тренировочного лагеря для кандидатов в хоккейную сборную Беларуси:
Приехали ребята из Канады, Америки. У них есть чему поучиться. Тренеры все подсказывают. Отлично, что федерация устроила такой кэмп, чтобы мы могли развиваться.

«Приехали ребята из Канады, Америки». Рассказываем, чем занимаются в хоккей-кэмпе на «Минск-Арене»-7

Олег Пожиган, участник тренировочного лагеря для кандидатов в хоккейную сборную Беларуси:
Первая цель – это втянуться, подготовиться к предсезонке за этот кэмп, чтобы я пришел на предсезонку уже готовым, был в хорошей физической форме, вкатанный. Я не думаю, что за этот маленький промежуток времени я очень сильно добавлю, но выйти на тот уровень, который был в прошлом сезоне, хотя бы подтянуть, чтобы начинать предсезонку с качеством.

Такие кэмпы надо проводить и почаще, чтобы мы не искали сами, куда нам поехать за границу. Проводят на своем месте родные тренеры, федерация. Это всегда лучше.

Завершится тренировочный лагерь 13 июля.

# Хоккей Беларуси # Максим Глинский # Олег Пожиган # Фотофакт

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