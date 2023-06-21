«Вчерашние юниоры выглядят очень неплохо». Первенство Беларуси по гребле на байдарках и каноэ стартовало в Заславле

Новости Беларуси. В Заславле стартовало первенство Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Эти соревнования являются отборочными на Кубок доброй воли, который пройдет в Москве в конце июля, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подробности в сюжете Юлии Силипицкой.

Погода в среду, 21 июня, побаловала участников первенства и солнцем, и штилем. А для гребцов это подспорье однозначно. Первые финалы традиционно на пятисотке. За медали боролись юниоры и молодежь до 23 лет. Денису Ермоленко на дистанции 500 метров противостоял Тимофей Климович, парни шли нос в нос всю дистанцию, и только последние метры финиша определили победителя.

Денис Ермоленко, победитель первенства Беларуси:

Конкуренция, конечно, заводит. По данным результатам я рад, потому что за неделю до старта отборочного я приболел, у меня была высокая температура. Было тяжеловато гоняться. У девушек на этой дистанции не было равных Инне Савчук, хотя в женском сегменте конкуренция слабая, но и тут расслабиться и пройти 500 метров налегке не получилось. Девушка выполнила установку тренера – стальные нервы и тактика.

Инна Савчук, победитель первенства Беларуси:

У нас сейчас больше уклон идет на чемпионат Республики Беларусь, это более важные соревнования для нас, чем первенство. Тем не менее хотелось бы и на этих соревнованиях выступить достойно. Так и получилось. За всеми перипетиями на воде наблюдал тренерский штаб национальной команды. Мэтра белорусской гребли ничем не удивишь, но он остался доволен.

Владимир Шантарович, старший тренер мужской национальной команды по гребле на байдарке:

Это не просмотр «голых» секунд – посмотреть, как спортсмен может мобилизоваться. Спортсмен, который проходил, например, циклическую подготовку в течение сезона, как реализовал свой основной старт сезона. Потому что первенство – это старые добрые времена, это отбор на первенство, чемпионат мира среди молодежи. Очень много интересных результатов.