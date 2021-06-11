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Художественная гимнастика. Две белоруски вышли в финал многоборья на чемпионате Европы

11 июня 2021 20:07
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Новости Беларуси. В болгарской Варне продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике. 11 июня у граций состоялись квалификационные упражнения с лентами и булавами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Художественная гимнастика. Две белоруски вышли в финал многоборья на чемпионате Европы-1

В соревнованиях приняли участие и две белоруски: Алина Горносько и Анастасия Салос. Наши девушки успешно справились с отбором и вышли в финал обоих видов программы.

Художественная гимнастика. Две белоруски вышли в финал многоборья на чемпионате Европы-4

Напомним, накануне белоруски также прошли в финалы упражнений с мячом и обручем. Розыгрыши наград в отдельных видах состоятся 13 июня, а 12 июня пройдет финал многоборья. Шансы на медаль более чем осязаемые. Анастасия Салос прошла в финал с общей третьей суммой баллов, а Алина Горносько с четвертого места. Выше белорусок расположились только Дина Аверина из России, а также израильтянка Линой Ашрам.

# Художественная гимнастика # Алина Горносько # Анастасия Салос # Дина Аверина # Линой Ашрам # Фотофакт

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