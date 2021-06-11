Ирина Просенцова и Анастасия Прокопенко вышли в финал чемпионата мира по современному пятиборью

Новости Беларуси. Как минимум две белоруски квалифицировались в финал чемпионата мира по современному пятиборью – турнир проходит в Египте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За награды точно поборются Ирина Просенцова и Анастасия Прокопенко. Причем по итогам отборочного раунда Просенцова занимает четвертую позицию в промежуточном протоколе. Прокопенко идет 16-й. Судьба Ольги Силкиной пока не ясна. Медальные разборки состоятся в субботу, 12 июня.

11 июня соревнуются мужчины, они выступают в отборочном раунде. От нас заявлены Илья Полозков и Ярослав Радюк.