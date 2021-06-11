Белорусские легкоатлеты завоевали две медали на этапе Бриллиантовой лиги

Прыгунья с шестом Ирина Жук покорила высоту 4 метра 71 сантиметр и стала серебряным призером турнира. Также на пьедестале Эльвира Герман, у нее бронза в беге на 100 метров с барьерами. Спринтерша преодолела дистанцию за 12,85 секунды, что стало лучшим для нее временем в сезоне.