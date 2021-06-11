Были заявки и из Беларуси. Международная федерация хоккея показала, как будут выглядеть медали ЧМ-2022

IHF показала, как будут выглядеть медали ЧМ-2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Международная федерация хоккея представила дизайн медалей следующего чемпионата мира.

В конкурсе участвовало около 70 работ. В том числе были заявки из Беларуси. Победил вариант финского дизайнера. Он решил объединить тему арены и изображение хоккеиста.