Были заявки и из Беларуси. Международная федерация хоккея показала, как будут выглядеть медали ЧМ-2022

IHF показала, как будут выглядеть медали ЧМ-2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
IHF показала, как будут выглядеть медали ЧМ-2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Международная федерация хоккея представила дизайн медалей следующего чемпионата мира.
В конкурсе участвовало около 70 работ. В том числе были заявки из Беларуси. Победил вариант финского дизайнера. Он решил объединить тему арены и изображение хоккеиста.
Напомним, планетарное первенство в 2022 году примет Финляндия. Чемпионат пройдет в двух городах – Хельсинки и Тампере.