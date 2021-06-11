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Были заявки и из Беларуси. Международная федерация хоккея показала, как будут выглядеть медали ЧМ-2022

11 июня 2021 20:04
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IHF показала, как будут выглядеть медали ЧМ-2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Были заявки и из Беларуси. Международная федерация хоккея показала, как будут выглядеть медали ЧМ-2022-1

Международная федерация хоккея представила дизайн медалей следующего чемпионата мира.

Были заявки и из Беларуси. Международная федерация хоккея показала, как будут выглядеть медали ЧМ-2022-4

В конкурсе участвовало около 70 работ. В том числе были заявки из Беларуси. Победил вариант финского дизайнера. Он решил объединить тему арены и изображение хоккеиста.

Были заявки и из Беларуси. Международная федерация хоккея показала, как будут выглядеть медали ЧМ-2022-7

Напомним, планетарное первенство в 2022 году примет Финляндия. Чемпионат пройдет в двух городах – Хельсинки и Тампере.

# Хоккей # Фотофакт

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