Художественная гимнастика. Анастасия Салос получила именную статуэтку Марины Лобач

Новости Беларуси. В минском Дворце художественной гимнастики продолжается традиционный турнир на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач. Во второй соревновательный день личницы демонстрировали программы с булавами и лентами, а групповички – с мячом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В индивидуальном многоборье равных не знала действующая чемпионка Беларуси Анастасия Салос, именно она завоевала золотую награду и получила именную статуэтку Марины Лобач. И это несмотря на то, что после первого дня с солидным преимуществом лидировала Алина Горносько. Но бронзовый призер Токио не смог сохранить отрыв.

Анастасия Салос, победительница соревнований в многоборье:

Очень рада, что все-таки получилось выиграть, у нас была большая борьба с Алиной, но я бы была рада, если бы она выиграла. Но спорт есть спорт. Думаю, что было красиво. До последнего сохранялась интрига, кто победит. Каждое соревнование – это опыт, а сейчас в нынешних условиях соревнований очень мало, каждые соревнования как праздник.

Турнир завершится в воскресенье, 23 октября. Именно тогда станут известны все победители и призеры старта. За три соревновательных дня всего будет разыграно 19 комплектов наград. А каждая участница, независимо от занятого места, получит памятный подарок.