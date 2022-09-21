Хотите записать ребёнка в спортивную секцию? Узнали, что предлагают в Беларуси

Новости Беларуси. Сентябрь – время новых возможностей для ребят школьного возраста. Сотни секций по всей стране проводят набор и предлагают юным белорусам познакомиться с разными видами спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здоровье нации – одно из важнейших звеньев социальной политики. За последние пять лет в стране открыто более 150 новых спортивных объектов. Такой подход делает спорт доступным даже в самых отдаленных точках Беларуси. Например, в Могилевской области каждый пятый школьник занимается в спортивных секциях бесплатно. А где еще можно воспитать в здоровом теле здоровый дух без финансовых затрат, знает Юлия Мычка.

Лера Курчева целится в большой спорт. Высоких достижений мечтает добиться в биатлоне. Хотя еще пять лет назад девочка занималась танцами и на лыжероллеры стала, можно сказать, случайно. Побывала на соревнованиях по биатлону и влюбилась в этот вид спорта. Новополачанке уже даже покорился пьедестал республиканского уровня.

Лера Курчева, ученица средней школы № 15 Новополоцка:

Я после соборов приеду в Новополоцк. У нас там будет республика – соревнования. Потом буду учиться в школе и тренироваться в школьное время вечером.

Лыжероллерная трасса в небольшом райцентре на севере страны – одна из крупнейших в Беларуси. Ее протяженность более 7 километров, а по ширине и вовсе аналогов в стране нет – 9 метров. Она соответствует международным стандартам. Развита здесь и инфраструктура. А потому в летний сезон сюда приезжают тренироваться юниоры из России. География – от Москвы до Мурманска.

Павел Межуев, заместитель директора Витебского областного центра олимпийского резерва по зимним видам спорта:

Можно заниматься ребятам и начальной подготовки, и более профессионального уровня. И все, что создано для них, – это и вакс-кабины, и стрельбище, если это биатлонисты, и, соответственно, проживание, питание. У нас есть и физкультурно-оздоровительный комплекс со спортзалом и бассейном. Доступные цены. Едут ребята, им интересно, они занимаются, и мы обеспечиваем их всем необходимым.

В могилевской семье Кибар ответственность за здоровье детей на себя взяла бабушка. Два раза в неделю Валентина Николаевна возит своих троих внуков и еще соседского мальчика во Дворец гимнастики на занятия по плаванию. Маленький минус – добираться сюда приходится с пересадками, большой плюс – занятия абсолютно бесплатные.

Валентина Платонова, жительница Могилева:

Детям надо движение, движения не хватает. Пять часов сидения в школе, а то и шесть часов, дома уроки, телевизор, компьютер. Нашли такой выход. Это все бесплатно.

Большой спортивный объект в микрорайоне Соломинка построили 12 лет назад. С тех пор утром и уж тем более вечером здесь настоящий муравейник. Только в зале спортивной гимнастики ежедневная загрузка – 100 человек. Занятия для школьников бесплатные. Среди тех, кто мечтает допрыгнуть до Олимпа, Максим Белясов.

Максим Белясов, воспитанник могилевского Дворца гимнастики:

Просыпаюсь я в 7 утра, потом в 7:45 у меня тренировка. Три часа занимаюсь, и после тренировки у меня два часа свободного времени. Потом в школу иду.

Бывает и так, что желающих заниматься больше, чем мест на ковре. Для тех школьников, кто по разным причинам не смог пройти конкурсный отбор, есть занятия на платной основе. Но из всего числа юных спортсменов платно здесь занимаются меньше 5 % детей. По своему размаху спортивные объекты в регионах сегодня не уступают столице.

Юлия Мычка, корреспондент:

Два года назад большая спортивная волна ворвалась в молодой микрорайон Фатина в Могилеве. Здесь построили многофункциональный спортивный комплекс, где 70 % ребят занимаются бесплатно. В новом комплексе есть залы борьбы, бокса, настольного тенниса, фитнеса, тренажерный зал, тир для стрельбы из лука и целых два бассейна.

Олег Дудко, директор могилевского спорткомплекса:

У нас здесь современный комплекс, где каждый посетитель может найти занятие по душе, особенно детки, для которых около 12 секций у нас спортивной направленности. То есть ребенок может прийти на плавание. Если ему не понравится заниматься плаванием, он может перейти в водное поло или тем же триатлоном заняться.

Образование – любимая тема для обсуждения как в экспертном и научном сообществе, так и среди обывателей. Но сфера, в которой на кону знания, мечты и даже здоровье детей, полемики не терпит. Накануне школьный случай со стрельбой из игрушечного пистолета и травмой ученицы заставил убедиться: порядка не хватает. Александр Лукашенко потребовал ввести обязательное лицензирование в образовании. И вопросы дисциплины должны поставить на контроль во всех отраслях. Лукашенко: нам надо усиливать дисциплину нашего общества, безобразий предостаточно. Подробности.