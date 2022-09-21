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Гандболисты «СКА-Минск» сыграли вничью с «Мешков Брест»

21 сентября 2022 19:41
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Новости Беларуси. Первое гандбольное «классико» в рамках чемпионата Беларуси выдалось ярким и драматичным. Минские «армейцы» в противостоянии с «Мешков Брест» диктовали свои правила игры, но финальная развязка привела в ничейную гавань, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандболисты «СКА-Минск» сыграли вничью с «Мешков Брест»-1

Команда Игоря Папруги вела в счете практически весь поединок. «Мешковцы» поддерживали интригу, не позволяли минчанам убегать далеко в отрыв, но и настигнуть «армейцев» никак не могли. Судьба игры определилась лишь на последних минутах матча. Минская команда имела перевес в один мяч – 27:26, пошла в наступление, но не реализовала шанс у чужих ворот. Мяч отдали «мешковцам», и Максим Баранов сумел за несколько секунд до финального свистка провести результативную атаку. В итоге в поединке зафиксирован ничейный результат – 27:27.

# Гандбол # Игорь Папруга # Максим Баранов # Фотофакт

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