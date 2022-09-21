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Волейболисты сборной Беларуси уступили в товарищеском матче команде России

21 сентября 2022 19:42
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Мужская волейбольная сборная Беларуси сыграла второй товарищеский поединок против команды России. Игра состоялась на площадке московского спорткомплекса «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейболисты сборной Беларуси уступили в товарищеском матче команде России-1

Россияне, серебряные призеры Олимпиады в Токио, одержали еще одну победу – 3:0. Счет по партиям – 25:22, 25:18, 25:14. Накануне белорусские волейболисты также уступили с сухим счетом 0:3.

# Волейбол # Фотофакт

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