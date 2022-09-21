Волейболисты сборной Беларуси уступили в товарищеском матче команде России

Мужская волейбольная сборная Беларуси сыграла второй товарищеский поединок против команды России. Игра состоялась на площадке московского спорткомплекса «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Россияне, серебряные призеры Олимпиады в Токио, одержали еще одну победу – 3:0. Счет по партиям – 25:22, 25:18, 25:14. Накануне белорусские волейболисты также уступили с сухим счетом 0:3.