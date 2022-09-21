Велоспорт. Белорусско-российская команда выиграла смешанную эстафету «Нарт Адыгеи»

Белорусско-российская юниорская команда выиграла смешанную эстафету на соревнованиях «Нарт Адыгеи», которые проходят в Майкопе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Нашу страну представляли Кирилл Гуцко, Вячеслав Шпаковский и Александр Осталовски.

Компанию им составили три спортсменки из Санкт-Петербурга. Маршрут протяженностью 47 километров новоиспеченная команда преодолела с лучшим временем и завоевала золото турнира. Напомним, помимо белорусов и россиян, в соревнованиях принимают участие велогонщики из Ирана, Египта, Сербии, Монголии, Казахстана и Узбекистана.