Прямой эфир

Велоспорт. Белорусско-российская команда выиграла смешанную эстафету «Нарт Адыгеи»

21 сентября 2022 19:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусско-российская юниорская команда выиграла смешанную эстафету на соревнованиях «Нарт Адыгеи», которые проходят в Майкопе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Нашу страну представляли Кирилл Гуцко, Вячеслав Шпаковский и Александр Осталовски.

Велоспорт. Белорусско-российская команда выиграла смешанную эстафету «Нарт Адыгеи»-1

Компанию им составили три спортсменки из Санкт-Петербурга. Маршрут протяженностью 47 километров новоиспеченная команда преодолела с лучшим временем и завоевала золото турнира. Напомним, помимо белорусов и россиян, в соревнованиях принимают участие велогонщики из Ирана, Египта, Сербии, Монголии, Казахстана и Узбекистана.

# Велоспорт # Кирилл Гуцко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Волейболисты сборной Беларуси уступили в товарищеском матче команде России
21 сентября 2022 19:42

Волейболисты сборной Беларуси уступили в товарищеском матче команде России

Гандболисты «СКА-Минск» сыграли вничью с «Мешков Брест»
21 сентября 2022 19:41

Гандболисты «СКА-Минск» сыграли вничью с «Мешков Брест»

«Первый старт в новом сезоне». В Минске проходит чемпионат Беларуси по фехтованию
21 сентября 2022 18:26

«Первый старт в новом сезоне». В Минске проходит чемпионат Беларуси по фехтованию