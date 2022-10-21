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«Хотим бороться за медали». 12 белорусских борцов отправятся в Новосибирск на турнир «Сила традиций»

21 октября 2022 20:14
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В Новосибирске с 28 по 29 октября состоится юношеский турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие примут 120 сильнейших атлетов до 17 лет, в их числе и белорусы.  

«Хотим бороться за медали». 12 белорусских борцов отправятся в Новосибирск на турнир «Сила традиций»-1

Старший тренер юношеской сборной, бронзовый призер Пекина Михаил Семенов собрал на последний тренировочный сбор лучших из лучших. Большая часть из них уже имеет звание кандидата в мастера спорта. В нашем стане есть и титулованный Кирилл Валевский, чемпион Европы и капитан команды. Сейчас основная задача у наших ребят – достойная борьба за медали российского старта.  

«Хотим бороться за медали». 12 белорусских борцов отправятся в Новосибирск на турнир «Сила традиций»-4

Михаил Семенов, старший тренер юношеской национальной команды по греко-римской борьбе:  
Турнир такого именитого борца, как Александра Александровича Карелина – это вообще для нас как чемпионат мира, что-то такое вот. Сравнение можно привести. Готовимся, проводим сбор перед этим турниром. Состав определен. Тоже у нас был даже небольшой отбор. Конечно, мы себе высокие цели ставим, хотим бороться за медали. Естественно, хотелось бы золото.  

«Хотим бороться за медали». 12 белорусских борцов отправятся в Новосибирск на турнир «Сила традиций»-7

Белорусская команда отправится в Новосибирск 26 октября. Отметим, турнир «Сила традиции» имеет двух идейных вдохновителей трехкратного чемпиона Олимпийских игр Александра Карелина и чемпиона мира Романа Власова. 

# Борьба # Михаил Семенов # Кирилл Валевский # Роман Власов # Александр Карелин # Фотофакт

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