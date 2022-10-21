«Это бесценный опыт». Виктория Азаренко о победе над Мэдисон Киз в Мексике

Без приключений в матче не обошлось. Несмотря на явное преимущество, Виктория позволила сопернице перевести поединок в третий сет. Виной тому, неожиданные проблемы с подачей и не вынужденные ошибки в конце второй партии. Однако дальше белоруска смогла наладить игру и уверенно оформить победу. Теперь ей предстоит сыграть против Кори Гауфф.

Виктория Азаренко, четвертьфиналистка турнира в Гвадалахаре:

Были моменты, когда ход встречи менялся, особенно во втором сете, но я знала, что Мэдисон будет бороться до самого конца, до самого последнего балла. Ей было не очень комфортно в последней партии, надеюсь, она в порядке. У меня в последнее время не так много матчей. Конечно, тяжело, но сейчас каждый из них – это бесценный опыт.

Победа Азаренко над Мэдисон Киз очень помогла Арине Соболенко. После проигрыша американки, она второй раз в карьере получила путевку на итоговый турнир, который пройдет с 31 октября по 7 ноября в техасском Форт-Уэрте.