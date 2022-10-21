«Восторг до слёз, до мурашек». В Минске стартовал турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач

Новости Беларуси. Совсем недавно грации соревновались на чемпионате Беларуси, а сейчас они вновь вернулись на ковер Дворца художественной гимнастики, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Все для того, чтобы определить сильнейших в рамках турнира на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач.

Конкуренцию нашим девушкам составляют представительницы России. В 2022 году формат турнира претерпел изменения. Всех участниц разделили на команды. По итогам жеребьевки в состав каждого коллектива попали три спортсменки разных возрастов: пре-юниорки, юниорки и сениорки.

Отметим, что среди взрослых девушек выступают и наши именитые гимнастки – Алина Горносько и Анастасия Салос.

Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике:

Очень хочется, чтобы по-весеннему, по-теплому в этом зале состоялся такой замечательный праздник. Мне очень приятно, что отозвались многие-многие спортсменки. Очень хорошие девочки, которые показывают свой спортивный класс. Достойные соперницы.

Не осталась без внимания и заслуженный тренер Ирина Лепарская. Центральная тема данного турнира – цветы. Все команды получили название в честь того или иного цветка. А первый букет был преподнесен главной наставнице всех белорусских граций.

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Это один из наших самых любимых турниров, турнир Марины Лобач. Может, потому что она – одна из моих любимых учениц. Может быть, потому что это проходит в этом дворце. Это наш родной дом, и я рада, что здесь выступают очень многие приезжие. В восторге. Этот восторг до слез, до мурашек. И мы рады, что все это ради наших детей, ради приезжих детей. Они столько работают, они работают 24/7. И они заслуживают такую красоту, мы сделаем все, чтобы им тут было хорошо.