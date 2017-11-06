«Хотелось сделать то, чего очень сильно боишься»: интервью с Яной Нестеровой, чемпионкой мира по хайдайвингу

Новости Беларуси. Есть такой вид спорта, как хайдайвинг. Проще – прыжки в воду с 20-метровой высоты. Профессиональных прыгуний в мире наберется едва ли с 2 десятка, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Примечательно, что в этом списке есть и белоруска. Яна Нестерова вот уже два года подряд становится бронзовым призером чемпионатов мира.

Подробности смотрите в нашем интервью.

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