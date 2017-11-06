«Это была грандиозная победа»: белоруска Анастасия Чернявская о своем триумфе на международном турнире по бадминтону в Египте

В гостях у программы «Неделя спорта» Светлана Ляльковская – заместитель председателя Белорусской федерации бадминтона и Анастасия Чернявская – чемпион международного турнира Egypt International-2017 в женском парном разряде.

На прошлой неделе в Каире прошел Международный турнир. Белорусский дуэт Алеся Зайцева и Анастасия Чернявская занял 1 место. Плюс еще 2 бронзовые награды.

Расскажите, что это за турнир? И как удалось достичь такого успеха?

Анастасия Чернявская, чемпион международного турнира Egypt International-2017 в женском парном разряде:

На этом турнире мы с Алесей Зайцевой получили огромный опыт, огромное количество эмоций. Эти соревнования были представлены огромным количеством хороших игроков из 27 стран. Встречались мы с абсолютно разными соперниками. Для нас они были немного тяжелые.

Светлана Ляльковская, заместитель председателя Белорусской федерации бадминтона:

Первая победа была значительная.

Анастасия Чернявская:

Для нас с Алесей это первая грандиозная победа в этом сезоне. До этого у нас были только призовые места.

У вас ведь были еще 2 бронзовые медали на этом турнире в Египте.

Светлана Ляльковская:

Алеся Зайцева это периодически делала. Можно сказать, что она лидер сборной, поэтому ничего удивительного. Она и выигрывала турниры, и завоевывала награды различного уровня. Для Насти на самом деле это первый такой успех. В финале они играли с очень сильным дуэтом из Индии. Смогли их обыграть, хотя мы не очень верили, что это случится. Это действительно сильная женская пара.

Ну а смешанный дуэт Воронцов – Силич – достаточно давно играющая пара. Они тоже достаточно хорошо выступают на турнирах. Молодцы! Они тоже смогли завоевать бронзу. Это тоже для них хороший результат.

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