Как зарождался бадминтон в Беларуси: любопытные факты и достижения

В гостях у программы «Неделя спорта» Светлана Ляльковская – заместитель председателя Белорусской федерации бадминтона и Анастасия Чернявская – чемпион международного турнира Egypt International-2017 в женском парном разряде.

На каком уровне сейчас находится бадминтон в Беларуси?

Светлана Ляльковская, заместитель председателя Белорусской федерации бадминтона:

Когда мы выступали за сборную СССР, и наши белорусские спортсмены всегда входили в состав этой сборной, были и чемпионами, и призерами чемпионатов Европы. Мы немножко потеряли, конечно. Был перелом, когда мы пришли выступать своей отдельной командой. Это был 92-й год. Впервые в олимпийскую программу вошел бадминтон. Был тяжелый переход. Выступила сборная СНГ в 92-м году, а потом на следующих Олимпийских играх в 96-м году мама Анастасии Чернявской была их участницей – и в одиночной категории, и в смешанной парной категории. И достаточно хорошо выступили – 17-е место заняли. Для нас это был первый опыт участия в Олимпийских играх.

2008 году вообще выступили достойно. Ольга Конон смогла попасть в 16 сильнейших. В те времена это был самый лучший результат для европейских спортсменов.

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