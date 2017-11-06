Бадминтон: что нужно знать о снаряжении, диете и спортивной форме

Новости Беларуси. Бадминтон для многих людей, несмотря на его олимпийский статус, по-прежнему ассоциируется с легким летним развлечением на берегу озера, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Но профессиональный бадминтон – один из самых трудозатратных видов спорта по физическим нагрузкам. А для достижения высоких результатов спортсмены здесь должны учитывать каждую мелочь.

Светлана Смарцева, корреспондент СТВ:

Мал да удал! Казалось бы, такой малозаметный атрибут, как воланчик, в мире бадминтона играет огромный вес. Это мы с вами в любительском формате привыкли к вот таким бюджетным пластиковым китайским снарядам. Он даже на ощупь хлюпкий.

Образцовый воланчик – совсем другое дело: это тонкая рецептура, с четким количеством ингредиентов: 16 перьев, 8 – из правых крыльев гусей, 8 – из левых, при этом взяты они должны быть непременно от годовалых особей. Профессионализм во всем.

Воланчик для бадминтона – самый быстрый спортивный снаряд (конечно, не берем в расчет стрелковую пулю). Рекордная скорость – 493 км/ч! Но даже когда показатели заметно меньше, на воланчик приходится серьезнейшая сила удара.

Вероника Тарусова, игрок молодежной сборной Беларуси по бадминтону:

Обычно у меня за тренировку уходит где-то 5 новых воланчиков.

Владислав Савельев, тренер по бадминтону:

Есть тубы воланов. Сюда входит 12-14 воланов. Закупка идет не тубами, а коробками. В коробке бывает от 50 воланов. Всё зависит от времени. Если мы на год заказываем, могут привезти 20 коробок воланов. Если на месяц – коробку воланов.

Выносливость воланчика зависит от качества. Разумеется, более дорогие экземпляры прослужат дольше. Но для тренировочных будней достаточно и снарядов попроще. А вот с ракеткой никаких упрощений быть не может. Она в буквальном смысле – продолжение руки, и должна подходить идеально. Вероника Тарусова:

Я всегда ношу 3 одинаковые ракетки, потому что если разные, то к каждой надо привыкать. Александра Василевская, игрок молодежной сборной Беларуси по бадминтону:

У меня 2 ракетки, но они разные. Я и к той, и к той приспособлена.

Если марка и вес воланчика на соревнованиях регламентированы, то вот для ракеток никаких ограничений нет. Здесь всё индивидуально. Корпус должен быть прочный, но легкий, чаще всего изготовлен он из карбона. Важная характеристика – баланс. Если он приходится в голову (так называют обод и струнную поверхность), удары выходят мощнее, но зато менее точными. Такие ракетки выбирают спортсмены, проповедующие атакующий стиль игры.

Защитникам удобнее, если баланс приходится в ручку, воланчик летит не так быстро, но зато точно. Современные технологии позволяют с помощью утяжелителей менять баланс одной и той же ракетки в зависимости от нужд. Владислав Савельев:

Есть ракетки, у которых одна стороны жесткая, а другая сторона хлесткая. Это очень важно. С одной стороны ты можешь чуть-чуть согнуть, с другой стороны – она больше гнется.

Натяжка струн – еще один важнейший компонент, который каждый профессионал выбирает под свой индивидуальный стиль.

Владислав Савельев:

Зажимается струна в ракетке, и опускаем до нужного уровня. 14 кг, 12 и так далее – подписано.

От чего это зависит?

Владислав Савельев:

От спортсмена. Для любителей мы натягиваем полегче, натяжка чуть проще – 9-10 кг. У них нет таких сильных ударов, как у спортсменов. И это не особо влияет на силу. Профессионалы порой натягивают ракетки так, что выдержать они могут до 15 кг. Впрочем, чем звонче натянута струна, тем скорее она рискует лопнуть. Так что стрингеры, а именно эти люди готовят для бадминтонистов ракетки, всегда ищут нужный баланс. Только качественным снарядом спортсмен может показать свой максимум. Владислав Савельев:

Стрингером может стать любой, кто в детстве умел шить, вышивать. Работа кропотливая, мелкая, надо тонко всё делать. Но и не особо тяжелая.

Ракетки и воланчики – далеко не единственное, на что обращают внимание бадминтонисты. Для профессионалов нет мелочей. Например, кроссовки – непременно должны быть с подошвой, которая не скользит на зальном покрытии, максимально легкими и... белыми, чтобы не оставлять следов.

Важный момент – форма – не только спортивная, но и физическая. За матч спортсмен может набегать до 10 км, так что ноги, которые и принимают основную нагрузку, должны быть готовы к испытаниям. Ну и куда же без спортивной диеты.

Вероника Тарусова:

Перед тренировкой за 3 часа я съедаю максимум банан. Потому что если больше съесть, то будет очень трудно.

Александра Василевская:

После тренировки я кушаю всегда мясо, потому что в нем белок и организм быстрее восстанавливается.