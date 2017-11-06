Кубок Беларуси по бадминтону пройдет в Минске с 9 по 11 ноября: СТВ будет транслировать соревнования

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Светлана Ляльковская – заместитель председателя Белорусской федерации бадминтона и Анастасия Чернявская – чемпион международного турнира Egypt International-2017 в женском парном разряде.

С 9 по 11 ноября в Минске пройдет Кубок Беларуси по бадминтону, и телеканал СТВ первый из всех электронных СМИ нашей страны и впервые в истории отечественного спорта покажет эти соревнования практически в полном объеме.

Светлана, расскажите, что там будет интересного?

Светлана Ляльковская, заместитель председателя Белорусской федерации бадминтона:

Это традиционные соревнования, они проходят у нам ежегодно. Примут участие отдельно мужские и женские команды. Будет разыгран Кубок Беларуси среди женских команд и Кубок Беларуси среди мужских команд.

Сколько будет участников?

На сегодня 7 команд женских и 5 команд мужских. Мы всех приглашаем, всех примем и обязательно разместим. Приходите!

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